'Winnaar Ronde van San Juan betrapt op gebruik CERA'

Ryan Trotman debuteert bij FC Twente

13:19 ENSCHEDE – Aanvaller Ryan Trotman debuteert zondagmiddag bij FC Twente in de basis tegen NAC Breda. De 18-jarige buitenspeler speelde dit seizoen voornamelijk in Jong FC Twente, maar mag in het laatste duel van FC Twente in de Eredivisie zijn opwacht maken in de Grolsch Veste.