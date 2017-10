Winter is coming: wie plaatst zich voor de Spelen?

Tot nu toe allemaal redelijk overzichtelijk. De vraag is alleen natuurlijk welke naam er achter welke startplek wordt ingevuld. Want 32 startplekken en 20 schaatsers in totaal betekent dat 'we' niet simpelweg 's lands beste twee of drie op iedere afstand een ticket voor Zuid-Korea kunnen geven.



En daar wordt het ingewikkeld. Want om te bepalen welke startplekken de grootste prioriteit hebben voor Oranje, heeft schaatsbond KNSB een oude vriend afgestoft: de kansenmatrix. In deze matrix worden de uitslagen en tijden van de World Cups van vorige winter, de WK afstanden van 2017 en de eerste vier World Cups van deze winter ingevuld. Na druk gereken rolt daar vervolgens de kans op een gouden medaille voor Nederland op een bepaalde afstand uit.



Als de knappe koppen hun werk hebben gedaan en al die kansen zijn berekend, dan moeten die worden vertaald naar de zogenaamde selectievolgorde. Met andere woorden er moet een schema worden opgesteld waarin duidelijk wordt op welke afstanden en startpositie Nederland de meeste kans maakt op een medaille. Dat schema wordt opgesteld op basis van de kansenmatrix en de expertise van de coaches. Even voor de duidelijkheid: nu weten we alleen nog welke afstanden het belangrijkst zijn voor Oranje, er zijn nog geen namen van individuele schaatsers aan bod gekomen.