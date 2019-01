Wippert op herhaling in Nieuw-Zeeland

De New Zealand Cycle Classic is op 23 januari de eerste wielerwedstrijd van dit jaar voor Wouter Wippert met zijn nieuwe Ierse formatie Evopro Racing Team. De sprinter uit Wierden bewaart goede herinneringen aan die koers, hij won er al eens twee etappes.

De Nieuw-Zeelandse wielerwedstrijd, van 23 tot en met 27 januari, wordt het debuut van de afgelopen jaar opgerichte wielerformatie Evopro Racing Team. De continentale ploeg heeft zich versterkt met Wouter Wippert, die bij het Nederlandse Roompot afgelopen jaar geen nieuw contract kreeg aangeboden. Met de sprinter uit Wierden hoopt Evopro Racing Team de afmaker in huis te hebben gehaald.

Wippert deed in 2014 al eens mee aan de vijfdaagse 2.2-koers in Nieuw-Zeeland. De Tukker reed toen in het rode Drapac-shirt, als eerstejaars profrenner in de Australische pro-continentale formatie die vooral wedstrijden reed in Azië. Wippert won de tweede en vierde etappe en eindigde als tweede in de derde rit. Hij kijkt uit naar een terugkeer naar de wedstrijd, zegt Wippert op de site van de organisatie.

Grote plannen

En Wippert heeft grote plannen. „Als er een sprint komt, dan zal ik daar bij zitten. Iedereen begrijpt dat je niet elke sprint die je doet kan winnen, maar het doel is wel om altijd mee te sprinten. En als alles dan goed gaat, dan komt de zege op een bepaald moment. Hopelijk is dat al vroeg in het seizoen, zodat het balletje gaat rollen en de sfeer in de ploeg positief is”, kijkt Wippert vooruit. De sprinter kan in de finale rekenen op hulp van onder meer ploeggenoot en lead-out Shane Archbold.

Manager

„De New Zealand Cycle Classic is ons eerste doel voor 2019", zegt manager Morgan Fox, de ‘baas’ van Wippert. „We willen winnen en daar lopen we niet voor weg. We hebben renners die het in het verleden van deze wedstrijd goed hebben gedaan, dus ik reken op een sterk optreden van onze ploeg”, aldus Fox.