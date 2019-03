Wippert pakt competitie weer op

Wippert, dit jaar uitkomend voor de nieuwe Ierse continentale formatie EvoPro Racing, heeft de afgelopen maand geen koers gereden. De Herald Sun Tour in Australië was zijn laatste wedstrijd. In die vijfdaagse etappekoers eindigde Wippert in de openingsrit als derde, zijn beste resultaat.

De Grote Prijs Jean-Pierre Monseré is een eendaagse wielerwedstrijd die sinds 2012 verreden wordt. De start is in Aalter, de finish in Roeselare. Op de lijst met winnaars prijkt de naam van Lars Boom, de Nederlander die als renner van Astana de wedstrijd in 2016 wist te winnen.