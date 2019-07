Wippert uit Wierden hoopt op sprintsucces in ‘Race in de wolken’

Twee weken na de strijd om de Nederlandse titel in Ede, waar Wippert als zeventiende over de streep kwam, wacht hem de volgende koers. In China, de Tour of Qinghai Lake. Een wedstrijd over dertien etappes, in een bergachtig gebied in het centrale deel van China. De ronde over in totaal 1.631 kilometer begint op zondag 14 juli met een ploegentijdrit in Xinin en eindigt op zaterdag 27 juli in Yinchuan. De Ronde van Qinghai Lake wordt ook wel de ‘Race in de Wolken’ genoemd vanwege de gemiddelde hoogte van meer dan 3000 meter. De jaarlijkse Tour of Qinghai Lake is door de UCI ingeschaald als 2.HC-race, de hoogste categorie buiten de drie grote rondes.