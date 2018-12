Wippert vindt onderdak bij nieuwe Ierse wielerploeg

Wippert is blij op de valreep van het einde van het wielerjaar een nieuwe werkgever te hebben gevonden. Ook al is het een continentale ploeg, het laagste profniveau. „Het is stap terug, dat klopt. Maar ik hoop dat dit een tussenjaar is, dat ik via deze ploeg weer een stap omhoog kan maken. Ik heb mijn gevoel en mijn hart gevolgd. EvoPro Racing spreekt mij aan, de ploeg is ambitieus en biedt een goed programma aan”, laat Wippert deze donderdagmorgen vanuit Dublin weten.