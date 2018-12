Wissel nekt Joy Beune (19) uit Borne op 1500 meter

HEERENVEEN - Joy Beune is vrijdagavond als vijfde geëindigd op de 1500 meter tijdens het NK afstanden in Heerenveen. De 19-jarige schaatsster uit Borne vergooide haar kansen op een podiumplaats door een slechte wissel tijdens de laatste ronde.

Beune reed haar race tegen Ireen Wüst, die voor de achtste keer Nederlands kampioen is geworden op de 1500 meter. Met een tijd van 1.55,39 was ze sneller dan Antoinette de Jong (1.56,04) en Melissa Wijfje (1.56,70). Beune kwam over de streep in een tijd van 1.56,99, goed voor een vijfde plaats.

Beune was niet de enige Twentse schaatsster op de 1500 meter in Thialf. De wedstrijd werd geopend door de Hengelose Anouk Sanders van het Regionaal Talentencentrum RTC Oost van de KNSB. Sanders finishte in een tijd van 2,05,84, voor haar een nieuw persoonlijk record. Ze eindigde als twintigste in het eindklassement.

Haar teamgenote Paulien Verhaar ging van start in de vierde rit. De 19-jarige Enschedese werd uiteindelijk vijftiende in 2.00,53. Ook voor haar was dat een nieuw persoonlijk record.

Titelhoudster Jorien ter Mors ontbrak in Thialf. Ze komt dit seizoen niet in actie wegens een knie-operatie.