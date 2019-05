Wisselvallige Bertens begint dan toch met winst aan drukke dag

De eerste set ging comfortabel naar de Nederlandse, die vorige week op imposante wijze het graveltoernooi van Madrid op haar naam schreef en daardoor steeg naar de vierde plek op de wereldranglijst. Binnen 25 minuten was het gedaan, na degelijk spel en twee breaks op Amerikaanse service.



De tiener, die als lucky loser werd toegelaten tot het hoofdtoernooi in Rome, werd in de tweede set in de wedstrijd gelaten door Bertens. Ook in het tweede bedrijf had de Nederlandse namelijk alweer gauw een break te pakken, en twee games erna nog een, maar toen zakte Bertens in. En dat terwijl er wanhoop te zien en te horen was bij Anisimova's gesprekje met haar coach. De Amerikaanse leefde volledig op en kwam terug tot 4-4. In de negende game van de set beet Bertens zich vast in haar tegenstander, maar vier breakpoints waren niet genoeg. Bij 4-5 kreeg Anisimova voor het eerst twee setpoints. De tweede was raak, na een dubbele fout van Bertens: 4-6.