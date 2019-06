Wisselvallige Zverev heeft weer vijf sets nodig op Roland Garros

José Antonio Reyes (35) overleden bij au­to-ongeluk

15:50 José Antonio Reyes, voormalig speler van onder meer Sevilla en Arsenal, is vanochtend op 35-jarige leeftijd overleden. De Spaans international kwam om het leven nadat zijn auto van de snelweg raakte en in brand vloog. Ook een neef van de voetballer overleefde het tragische incident niet. Een andere inzittende raakte zeer zwaar gewond. De verslagenheid in de voetbalwereld is groot.