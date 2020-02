WK afstanden: Dit zijn de schaatsrecords die verbroken kunnen worden

AdelskalendernMaar liefst negen van de tien wereldrecords op de klassieke individuele afstanden zijn gereden in Salt Lake City. Dat belooft wat voor de WK afstanden die vanaf donderdag worden gehouden in de Olympic Oval van Utah. Dit zijn de te kloppen tijden. Ook hebben we de top 10 van de Adelskalendern toegevoegd, het puntentotaal van de allround-ranglijst aller tijden over de klassieker vierkamp bij de mannen (500, 1500, 5000 en 10.000 meter) en de vrouwen (500, 1500, 3000 en 5000 meter).