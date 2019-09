WK baan naar Saint-Quentin en Ballerup

Voor dat olympisch jaar heeft de UCI het Deense Ballerup aangewezen als locatie voor de WK. Die baan, in een voorstadje van Kopenhagen, was eerder in 2002 en 2010 plaats van handeling voor de wereldkampioenschappen. De WK worden volgend jaar gehouden in Berlijn, voor 2021 was Asjchabad in Turkmenistan al aangewezen. In 2023 zijn de WK’s over alle disciplines verzameld in Glasgow.