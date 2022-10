WK baanwielrennen na ‘optelsom’ voorbij voor Jeffrey Hoogland: ‘Gereden op vijf witte broodjes’

Jeffrey Hoogland verovert derde goud op kilometer tijdrit WK baanwiel­ren­nen, wereldre­cord Ganna

Jeffrey Hoogland heeft vrijdag bij de WK baanwielrennen in Saint-Quentin-en-Yvelines voor de derde keer de titel veroverd op het onderdeel kilometer tijdrit. Net als in de kwalificatie was de 29-jarige Nederlander een klasse apart. Hoogland finishte na vier rondes in een tijd van 58,106.

14 oktober