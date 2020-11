WK darts mogelijk met fans, finale pas op 3 januari

Eindelijk is er wat meer informatie naar buiten gebracht over de precieze speeldata en invulling van het WK darts van de PDC. Van dinsdag 15 december tot zondag 3 januari zullen de ogen van de sport weer gericht zijn op Londen, als in het vertrouwde Alexandra Palace gestreden gaat worden om de Sid Waddell Trophy en de titel van wereldkampioen.

De dartsbond en televisiezender Sky Sports zetten in op veel dagen met middag- én avondsessies, 28 in totaal, om zo het toernooi in zestien dagen uit te kunnen spelen. Ook op nieuwjaarsdag zullen er al 's middags pijlen gegooid worden in de Londense dartstempel. Normaal gesproken wordt de eindstrijd in Londen op nieuwjaarsdag gespeeld. Organisator PDC hoopt dat er publiek aanwezig kan zijn in Alexandra Palace.

Maandag werd bekend dat vanaf 2 december in Engeland in sommige regio’s tot wel 4000 toeschouwers worden toegelaten tot sportevenementen. ,,Hoewel 2020 in veel opzichten een onzeker en ongekend jaar is geweest, is het voor iedereen die bij onze sport betrokken is fantastisch om het WK aan de horizon te zien gloren”, zei PDC-voorzitter Barry Hearn.

,,De aankondiging van maandag betekent dat we onze gesprekken met de relevante instanties kunnen intensiveren om hopelijk voor het eerst sinds maart een toernooi met publiek te kunnen organiseren, wat een enorme opsteker zou zijn voor zo veel mensen voor wie dit evenement het hoogtepunt van het jaar is.”

Het hele deelnemersveld zal over een week bekend zijn, waarna op 3 december de loting wordt verricht. Michael van Gerwen heeft net als wereldkampioen Peter Wright en de rest van de 32 geplaatste een ‘bye’ voor de eerste ronde, zij stromen pas een ronde later in.

