WK-darts ruimt twee plekken in voor vrouwen

Gayl King (in 2001) en Anastasia Dobromyslova (in 2009) zijn twee van die uitzonderingen die het weleens lukte. De organisatie besloot de vrouwen derhalve een handje te helpen. Welke twee vrouwen gaan deelnemen, wordt bepaald tijdens twee kwalificatietoernooien.

De sport wordt steeds populairder. Het prijzengeld is derhalve ook verder gestegen. De winnaar van het WK strijkt volgend jaar liefst 570.000 euro op. De winnaar van dit jaar, Rob Cross, moet het doen met 450.000 euro. Plek twee levert in 2019 228.000 euro op, een plaatsje in de halve finale is goed voor 114.000 euro.