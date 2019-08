WK darts van BDO verlaat met Lakeside historische dartsgrond

Toch was het de Lakeside Country Club waar de eerste Nederlandse dartssuccessen werden geboekt. Raymond van Barneveld werd in 1998, 1999, 2003 én 2005 wereldkampioen bij de BDO. Jelle Klaasen volgde in 2006 en later in 2012 werd ook Christian Kist wereldkampioen. Ook de WK-finale die door Andy Fordham werd gewonnen van Mervyn King vond plaats in de Lakeside Country Club.



In een statement laat de BDO weten deze stap te moeten maken om een nieuwe toekomst te creëren voor het WK: ,,We zijn enorm dankbaar naar de Lakeside dat we er jarenlang het beroemdste wereldkampioenschap darts hebben mogen houden. Maar de verhuizing naar de O2 Arena is een enorme mogelijkheid.”