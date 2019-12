WK-debutant Kurz stunt bijna met negendarter, zakelijke zege voor Wade

De woensdagavond begon met de partij tussen James Wilson en de 22-jarige WK-debutant Nico Kurz. De jonge Duitser imponeerde bij zijn eerste partij ooit op een WK. Hij gooide zelfs bijna nog een negendarter. Na acht perfecte darts miste hij op dubbel twaalf. Hoewel hij na die teleurstelling Wilson even terug in de wedstrijd liet komen, werd het uiteindelijk toch 3-1 voor Kurz. Door die prestatie speelt hij in de tweede ronde zijn tweede WK-partij tegen Joe Cullen. Josh Payne had tijdens de tweede partij van de avond geen enkele moeite met de Braziliaan Diogo Portela. Portela gooide zijn dubbels wel steeds, maar de Braziliaan kreeg helaas voor hem amper kansen om überhaupt dubbels te gooien. Payne won en speelt nu in de tweede ronde tegen de Belg Dimitri van den Bergh.

Nadat Benito van de Pas een geweldige dartswedstrijd in de allesbeslissende vijfde leg van de vijfde set won van Gabriel Clemens was het in de laatste partij de beurt aan James Wade. The Machine, die drie keer de halve finales van het PDC-WK haalde maar nog nooit de finale, had weinig moeite met Ritchie Edhouse. Hoewel Wade niet imponeerde, won hij wel zakelijk: 3-0.



Programma voor morgen:

13.30 uur:

Justin Pipe - Benjamin Pratnemer (Eerste Ronde)

Ryan Joyce - Jan Dekker (Eerste Ronde)

John Henderson - James Richardson (Tweede Ronde)

Steve Beaton - Kyle Anderson (Tweede Ronde)



20.00 uur:

Chris Dobey - Ron Meulenkamp (Tweede Ronde)

Danny Noppert - Callan Rydz (Tweede Ronde)

Dave Chisnall - Vincent van der Voort (Tweede Ronde)

Gerwyn Price - William O’Connor (Tweede Ronde)



Blik hieronder in het liveblog terug op deze dartsavond.