WK-goud voor zeilsters Bekkering en Duetz

De Bankzitter Messi op de zondag brengt het tienerge­luk van Bruins terug

9:26 Er komt een dag dat het circus verder trekt zonder z'n grootste artiest. Dan rest ons nog slechts het liefdesverdriet. De traan, de glimlach, de herinnering samengebald in het woordje heimwee. Of we nou willen of niet, we moeten verder.