WK kort | Beloften Van Dijke en Hoole missen podium, Schachmann fit

hellendoorn rally Met deelname in ‘een dikke R5’ komt voor de Wierdense bestuurder Eduard Eertink een jongens­droom uit

19 september Een podiumplaats zat er zaterdag niet in voor Eduard Eertink, maar het geluk van de 44-jarige coureur uit Wierden was er niet minder om. Zijn eerste Hellendoorn Rally ooit in ‘een dikke R5’ was een droom die uitkwam.