WK-sfeer ver te zoeken in Nederland en VS: ‘Is het al de laatste wedstrijd?

Team VS: voetbal kan moeilijk concurreren

Oh, is er een finale? Het was Julia Self (33) uit North Carolina ontgaan. Ze speelde vroeger voetbal in het schoolteam, en ging nog wel eens naar een wedstrijd van de Amerikaanse vrouwen. Maar ze is tegenwoordig een slechte supporter, moet ze toegeven. Ze heeft vrienden die wel kijken. ,,Maar vooral omdat het onze nationale ploeg is, als het geen internationaal toernooi was, zouden ze er geen aandacht aan besteden,” denkt haar vriend Mark Sanchez (37).