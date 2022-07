WK-stand Formule 1 | Max Verstappen na zege in Hongarije met grote voorsprong de zomerstop in

met video Charles Leclerc begrijpt niets van tactiek Ferrari: ‘We moeten het echt beter gaan doen’

Charles Leclerc begrijpt niets van de tactiek van zijn renstal Ferrari in de Grote Prijs van Hongarije. De Monegask, tweede in het WK-klassement, kreeg bij zijn pitstop na bijna veertig rondes de harde banden onder zijn Ferrari. ,,Ik dacht dat ik over de radio had gezegd dat medium de juiste keuze zou zijn.”

18:17