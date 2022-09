WK-stand Formule 1 | Max Verstappen vergroot voorsprong op Charles Leclerc naar meer dan 100 punten

Petra Kvitova overleeft wedstrijd­pun­ten en verslaat Garbiñe Muguruza op US Open

Petra Kvitova heeft zich ten koste van Garbiñe Muguruza verzekerd van een plek in de vierde ronde van de US Open. De als 21e geplaatste Tsjechische, die twee wedstrijdpunten overleefde, won het duel tussen de twee grandslamkampioenes met 5-7 6-3 7-6 (10). In de derde set wordt bij 6-6 een tiebreak tot de tien punten gespeeld.

3 september