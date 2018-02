WK veldrijden 2021 in Oostende

Update FC Twente niet blij met tijdstip halve finale: 'Zeer ongelukkig'

2 februari ENSCHEDE - FC Twente is niet blij met het tijdstip waarop de halve finale in de beker tegen AZ is vastgesteld. Dat duel wordt op woensdag 28 februari gespeeld en begint al om 18.30 uur in Alkmaar.