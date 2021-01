WK veldrijden in Oostende kan ondanks corona-uitbraak ‘gewoon’ doorgaan

Engelse media: Donny ‘van de Bleek’ moet meer laten zien

25 januari Het was weer geen succesvol weekend voor Donny van de Beek. De middenvelder mocht na drie reservebeurten eindelijk weer eens opdraven bij Manchester United, maar kon in de 65 minuten die hij meespeelde in het FA Cup-duel met Liverpool (3-2 zege), niet overtuigen.