WK veldrijden van 2023 in Hoogerheide

Aan de vooravond van de WK in de Deense stadje Bogense wees het bestuur van de internationale wielerfederatie UCI het evenement van 2022 toe aan Fayetteville in de Verenigde Staten. Die stad ligt in de staat Arkansas. In 2023 wordt in Hoogerheide weer gestreden om de regenboogtruien.



De WK's van 2020 en 2021 waren eerder al toegewezen aan respectievelijk de Zwitserse gemeente Dübendorf en Oostende in België.