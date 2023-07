WK wielrennen 2023 | In Glasgow liggen 200 regenboogtruien te wachten, dit is het programma van het 'super-WK’

Wegwielrenners, baanwielrenners, mountainbikers en BMX-ers. Allemaal komen zij tussen 3 en 13 augustus samen in en rond het Schotse Glasgow voor het WK wielrennen van 2023. Meer dan 200 regenboogtruien, verspreid over dertien kampioenschappen, staan er op het spel in dit ‘super-WK’. We zetten de belangrijkste informatie van dit toernooi voor je op een rijtje.

Wat is het programma van het WK wielrennen?

Het WK wielrennen op de weg begint op zondag 6 augustus met een grote klapper: de elite wedstrijd voor de mannen. Mathieu van der Poel en Dylan van Baarle vormen de speerpunten van de Nederlandse ploeg, waar ook onder anderen Pascal Eenkhoorn en Olav Kooij deel van uitmaken.

De mannen rijden in totaal 271,1 kilometer. Zij starten in Edinburgh en rijden via de noordkant van de Firth of Forth door Falkirk richting Glasgow, een tocht van 120 kilometer met onderweg twee beklimmingen, met als laatste die van de Crow Road. Eenmaal aangekomen in Glasgow leggen ze nog tien rondjes af op het 14,3 kilometer lange, bochtige circuit.

Belangrijkste data WK op de weg

• 06 augustus, 10.30 uur: wegrace mannen

• 08 augustus, 14.00 uur: mixed relay ploegentijdrit

• 10 augustus, 15.00 uur: tijdrit vrouwen

• 11 augustus, 15.35 uur: tijdrit mannen

• 13 augustus, 13.00 uur: wegrace vrouwen

Bovenstaande tijden zijn in Nederland.

De Nederlandse vrouwen, waaronder Demi Vollering, Annemiek van Vleuten, Lorena Wiebes en Marianne Vos, maken de cirkel rond met de elite wedstrijd op zondag 13 augustus. Bondscoach Loes Gunnewijk laat op de site van TeamNL weten dat Vollering, die zondag de Tour de France Femmes op haar naam schreef, de kopvrouw van het ijzersterke team is. ,,Ze heeft laten zien van een uitzonderlijk hoog niveau te zijn en we hopen uiteraard dat er op dit WK ook geen maat zal staan op haar.”

De wegrace start voor de vrouwen in Loch Lomond en gaat via het noorden naar de beklimming van de Crow Road. Vanaf hier is het parkoers gelijk aan die van de mannen. Na de afdaling is het nog zo'n twintig kilometer naar het circuit in Glasgow, dat voor de vrouwen zes keer op het programma staat. In totaal leggen ze 154,1 kilometer af.

Voor Nederland rijden Daan Hoole en Jos van Emden de tijdrit bij de mannen. Riejanne Markus en Demi Vollering representeren Nederland in de tijdrit bij de vrouwen. Op de mixed relay bundelen Jos van Emden, Daan Hoole, Mick van Dijke, Shirin van Anrooij, Lorena Wiebes en Loes Adegeest de krachten.

Wat is het programma van het WK baanwielrennen?

Ook op de baan is er voldoende actie in Schotland. Met sprintkanonnen Harry Lavreysen, Jeffrey Hoogland, Roy van den Berg en Tijmen van Loon is TeamNL goed vertegenwoordigd bij de mannen. ‘We hebben een goed trainingskamp achter de rug in Noorwegen en reizen vol vertrouwen af naar dit wereldkampioenschap. Na de prestaties van onze groep in de afgelopen jaren mogen we ambitieus zijn', aldus sprintcoach Mehdi Kordi op de site van Team NL.

Belangrijkste data WK baanwielrennen:

• 04 augustus, finale rond 21.20 uur: teamsprint vrouwen

• 04 augustus, finale rond 21.30 uur: teamsprint mannen

• 05 augustus, finale rond 20.05 uur: ploegenachtervolging mannen

• 05 augustus, finale rond 21.25 uur: ploegenachtervolging vrouwen

• 06 augustus, finale rond 20.55 uur: keirin vrouwen

• 06 augustus, finale rond 21.00 uur: omnium mannen

• 07 augustus, finale rond 19.55 uur: sprint mannen

• 09 augustus, finale rond 19.30 uur: sprint vrouwen

• 09 augustus, finale rond 21.10 uur: keirin mannen

• 09 augustus, finale rond 21.20 uur: omnium vrouwen

Bovenstaande tijden zijn in Nederland.

Bij de vrouwen maken Kyra Lamberink, Hetty van de Wouw, Steffie van der Peet en Shanne Braspennincx deel uit van de sprintploeg. Hier ligt de focus op de teamsprint, waar Kordi met de vrouwen voor een medaille wil gaan. ‘We hebben daarvoor een sterk kwartet tot onze beschikking, met rensters die elkaar sterker weten te maken.”

De baanwielrenners komen in actie in de Sir Chris Hoy Velodrome in Glasgow, waar plek is voor 4000 fans op de tribune.

Wat is het programma van het WK mountainbike?

Op het WK mountainbike liggen de doelstelling bij de Nederlandse mannen en vrouwen ver uit elkaar. Bij de mannen draait alles om olympische kwalificatie, terwijl de vrouwen voor de wereldtitel gaan. Mathieu van der Poel en Milan Vader komen in actie bij de mannen. Bij de vrouwen gaan we Anne Terpstra, Anne Tauber en Puck Pieterse zien in Schotland.

Belangrijkste data WK mountainbike:

• 08 augustus, vanaf 11.15 uur: Cross Country Short Track, kwalificatie vrouwen

• 08 augustus, vanaf 12.30 uur: Cross Country Short Track, kwalificatie mannen

• 09 augustus, vanaf 13.30 uur: Cross Country Team Relay

• 10 augustus, finish rond 19.00 uur: Cross Country Short Track mannen

• 10 augustus, finish rond 19.45 uur: Cross Country Short Track vrouwen

• 12 augustus, finish rond 13.40 uur: Cross Country vrouwen

• 12 augustus, finish rond 17.40 uur: Cross Country mannen

Bovenstaande tijden zijn in Nederland.

Technisch directeur en chef de mission Wilbert Broekhuizen denkt dat TeamNL ook in het mountainbiken hoog kan inzetten. ‘Puck Pieterse heeft de overstap naar de elite gemaakt en daarbij direct de aansluiting met de wereldtop gemaakt, waarbij ze nu al als topfavoriet afreist naar het WK in Glasgow. Bij de mannen is het mooi om te zien dat Mathieu van der Poel de uitdaging aangaat om een week na de wegwedstrijd ook het WK mountainbike te rijden', laat hij weten op de website. De shortrace rijdt Van der Poel onder voorbehoud.

Wat is het programma voor het WK BMX?

Bondscoach Martijn Jaspers ziet medaillekansen voor de Nederlandse selectie, vertelt hij op de site van TeamNL. ‘Deze sporters hebben laten zien voor finaleplekken en podiumplaatsen in hun categorie mee te doen. Ook hebben we vertrouwen dat de eliterijders op dit wereldkampioenschap veel punten kunnen scoren met het oog op de olympische ranking.’

De mannelijke selectie bestaat uit Niek Kimmann, Dave van der Burg, Jaymio Brink en Mitchel Schotman. Bij de vrouwen reizen de zussen Laura en Merel Smulders en Manon Veenstra af naar Schotland.

Belangrijkste data WK BMX:

• 12 augustus: kwalificaties

• 13 augustus: finales

Breakdancen, ‘fietsballen’ en freestylen

Naast de ‘traditionelere’ wereldkampioenschappen wordt er ook gestreden om de wereldtitel in bijvoorbeeld het BMX Freestyle Flatland, een soort breakdancing op de fiets waarbij coureurs op een groot vlak trucjes opvoeren. Daarnaast wordt er ook aan cycle-ball gedaan, een indoor cycling onderdeel waarbij de bal met de voor- en of achterwielen in een doel geschoten wordt. Ook renners met een beperking komen in actie in het parawielrennen.

Alle dertien kampioenschappen in Glasgow op een rijtje: BMX Freestyle Flatland, BMX Freestylepark, BMX-racen, Gran Fondo, Indoor Cycling, Mountain Bike Cross-country, Mountain Bike Cross-country Marathon, Mountain Bike Downhill, Parawielrennen op de weg, Parawielrennen op de baan, wielrennen op de weg, baanwielrennen en trials.

