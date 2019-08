Wöber kiest voor Champions League met Red Bull Salzburg

Door Freek Jansen Wöber maakte afgelopen januari voor 10,5 miljoen euro de overstap van Ajax naar Sevilla. Het begin was voortvarend, maar begin april raakte de verdediger geblesseerd aan zijn meniscus en zodoende kwam hij tot slechts acht duels voor de Spaanse club. Hoewel Wöber weer topfit aan de voorbereiding begon, stonden tegelijkertijd de zomermaanden voor Sevilla in het teken van veel transfers. Zo haalde de club tot op heden liefst twaalf nieuwe spelers. Ook trainer Julen Lopetegui kwam naar de Spaanse club. Hij maakte al snel kenbaar dat Wöber niet direct voor een basisplek in aanmerking kwam.

Daarop kwam er veel interesse op gang voor de Oostenrijks international. Onder meer Hoffenheim, Watford en Borussia Mönchengladbach toonden belangstelling, maar uiteindelijk was Red Bull Salzburg de enige club die zeer concreet werd. Wöber kiest daarmee voor een terugkeer naar zijn vaderland. De Oostenrijks kampioen, waar hij mee uit zal komen in de Champions League, betaalt naar verluidt ongeveer twaalf miljoen euro aan Sevilla, waarmee de duurste aankoop in de geschiedenis van een Oostenrijkse club in één klap is verdubbeld.

,,Red Bull Salzburg is de juiste stap voor Max op dit moment’’, aldus Revien Kanhai van Forza Sports Group. ,,Max is nog jong en moet veel gaan spelen. Het feit dat Red Bull direct is geplaatst voor de Champions League was zeer belangrijk. Want dat is het niveau waarop hij zich al bewezen heeft bij Ajax. En dus wederom heel goed voor hem om op dat niveau actief te zijn. Met Red Bull is een duidelijk plan gemaakt. Max moet zich een paar jaar ontwikkelen en dan door naar een goede club in één van de top competities.’’ Wöber wordt in Salzurg overigens weer ploeggenoot van de Deense rechtsback Rasmus Kristensen, die vorige maand Ajax inruilde voor de Oostenrijks kampioen.