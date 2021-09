Woedende Lefevere laat vertrekkende Bennett nu óveral rijden: ‘Dan mag hij ervoor werken ook’

,,Zodra een renner drie maanden inactief is, mag je zijn loon halveren”, aldus Lefevere, die Bennett afgelopen weekeinde echter weer zag koersen op het EK. ,,En dus moet ik hem zijn volle loon blijven betalen. Wel, dan mag hij er voor werken ook. Hij mag van mij al starten in het Kampioenschap van Vlaanderen en zondag rijdt hij de Gooikse Pijl. Daarna volgt de Textielprijs van Vichte en noem maar op. Overal waar we rijden, zal Bennett van de partij zijn. Spijtig dat de Ronde van China geannuleerd is, anders mocht hij daar ook starten.”

Bennett kwam in mei voor het laatst in actie voor Deceuninck - Quick-Step, in de Ronde van de Algarve. De Ier boekte toen daar twee etappezeges. Bennett zou daarna de Tour de France rijden, maar hij meldde zich daarvoor af, naar eigen zeggen vanwege een knieblessure. Lefevere was daar niet over te spreken en uitte openlijk stevige kritiek op de Ier. De relatie tussen de renner en de ploegbaas raakte nog verder bekoeld toen Bennett bekendmaakte volgend seizoen terug te keren naar Bora-hansgrohe. Deceuninck - Quick-Step stelde hem nergens meer op. Bennett maakte zondag zijn rentree in de wegwedstrijd op de EK in Italië, maar stapte tijdens de koers af.