Woedende Navratilova: McEnroe verdient bij BBC tien keer meer

De winnares van achttien grandslamtitels doet haar verhaal in een uitzending waarin de ongelijkheid in verdiensten tussen mannen en vrouwen aan de kaak wordt gesteld. Zowel Navratilova (61) als McEnroe (59) werkt tijdens Wimbledon als analyticus op televisie namens de Britse omroep. Het verschil in verdiensten is echter groot.

Dit is extreem oneerlijk en maakt me heel boos.

,,Het was een schok toen ik hoorde dat John McEnroe tien keer zoveel geld krijgt als ik voor ongeveer vergelijkbaar werk. Kijk, voor mij is het een parttimebaan, voor slechts twee weken per jaar. Maar andere vrouwen werken daar fulltime en dan zijn de verschillen echt enorm'', aldus de Amerikaanse oud-tennisster, die elf grandslamtitels meer op haar erelijst heeft staan dan McEnroe.

In Groot-Brittannië werd al bijna vijftig jaar geleden in de wet vastgelegd dat mannen en vrouwen voor hetzelfde werk dezelfde beloning moeten krijgen. ,,Dit is extreem oneerlijk en maakt me heel boos'', zei Navratilova, die naar eigen zeggen van de BBC te horen kreeg dat ze een vergelijkbare beloning ontvangt als McEnroe. ,,Dat was dus niet de waarheid. Natuurlijk, John doet wat meer dingen voor de BBC, maar niet tien keer zoveel als ik.''