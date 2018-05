Woedende ploeggenoten belagen broer Paul Pogba

Het incident vond plaats nadat de Fransman in de 88ste minuut geblesseerd het veld wilde verlaten. Op de beelden hieronder is te zien dat Pogba richting de kleedkamers gaat, terwijl Genclerbirligi met 0-1 achterstaat en al drie keer heeft gewisseld. Zijn teamgenoten Ahmet Oğuz en Zeki Yavru reageren woedend en proberen verhaal te halen bij Pogba als hij het veld uit loopt. Er ontstaat een flink opstootje, dat wordt gesust door de vierde official, wisselspelers én staf van Genclerbirligi.