Woedende Vettel: Dit is niet eerlijk

Vettel maakte tijdens de race een remfout, ging over het gras en kwam daardoor zonder grip de baan weer op. Hamilton zat vlak achter de Duitser en moest daardoor vol op de rem. Voor deze actie kreeg Vettel een tijdstraf van vijf seconden. ,,Dit is niet eerlijk”, riep Vettel over de boordradio. ,,Op het gras heb je geen grip. Wat had ik dan moeten doen? Crashen tegen de muur?”

Tijdens de gebruikelijke persconferentie na afloop van de race verduidelijkte Vettel zijn standpunt. ,,Iedereen weet dat gras een beetje tricky is, dus ik probeerde de auto onder controle te krijgen en terug te komen met vieze banden. Iets wat niet eenvoudig is, maar dat lukte. Twee handen aan het stuur en ik had al mijn focus nodig bij het opvangen van mijn auto. Ik ben goed in multitasken, maar had even mijn handen vol. Natuurlijk wist ik dat Lewis ergens achter me moest zijn, want hij zat heel de tijd een tel achter me. Maar toen ik vervolgens in mijn spiegel keek, was hij daar al.”