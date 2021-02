Woensdag nog geen duidelijkheid over eerste NK op natuurijs sinds 2013

2 mei ‘Grote Prijs van Portugal vult vacante plek Formule 1-kalender in’

17:57 De Grote Prijs van Portugal neemt zo goed als zeker de nog vacante plek op de kalender van de Formule 1 in 2021 in. Diverse media melden dat op het circuit in Portimão op 2 mei de derde race van het jaar wordt verreden. De datum stond nog open nadat de Grote Prijs van Vietnam definitief wegviel.