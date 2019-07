Wolff: Hamilton kan Schumacher overtreffen

Tiebreak bij 12-12 goed idee? ‘Je kunt niet blijven doorgaan’

14:49 Is een tiebreak in de vijfde set bij een stand van 12-12 in de finale goed voor de sport of niet? Novak Djokovic won zondagavond na bijna vijf uur tennissen van Roger Federer, nooit eerder werd een Wimbledonfinale op die manier beslist. ,,Het kon bijna niet mooier’’, zegt commentator en oud-prof Marcella Mesker. ,,Zonde dat het zo moest eindigen”, aldus voormalig speelster Miriam Oremans.