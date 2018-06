Wolsink uit Hengelo wint de Parel van de Veluwe

HARDERWIJK - De Parel van de Veluwe voor mannen is gewonnen door Jelle Wolsink. Onlangs won de renner uit Hengelo al de Nacht van Hengelo. De renner van VolkerWessels-Merckx rekende in de sprint af met Wiebe Scholten uit het Gelderse Dieren. De sprint van het peloton werd ontlopen door Robin Lowik uit Vriezenveen, die zo de derde plek opeiste.

In de plaatselijke omlopen rond Finishplaats Harderwijk reden Wolsink en Scholten weg uit het peloton. Hun voorsprong liep snel op naar een minuut en in de slotronde werd duidelijk dat de twee renners van de oostelijke verenigingen weg zouden blijven. Wolsink: "We hadden met Scholtens team Sensa-Kanjers voor Kanjers afgesproken er een harde koers van te maken vandaag. En dan raken we ook nog met twee renners van deze clubs voorop. De samenwerking was ook goed bij ons en dat heeft gezorgd dat we vooruit blijven. Nu win ik, maar een andere keer is dat wellicht iemand van Sensa of Wiebe zelf die wint."

Quote Hopelijk gaan we nu als team ook meer winnen Jelle Wolsink

Aanrijding

Wolsink heeft de ban gebroken nadat het eerder dit seizoen nog helemaal niet goed draaide. "Ik werk en heb een studie, dan moet je jezelf tijdens de wedstrijden echt in vorm rijden. Een aanrijding op de training voorafgaande aan het seizoen wierp me ook terug in vorm. In de Nacht van Hengelo won ik een criterium en vervolgens was ik ook de zondag daarop goed in de Ronde van Limburg."

Achter de hand

Het strijdplan van woensdag was om Wolsink vooruit te laten rijden. „Dan hadden we Jeff Vermeulen achter de hand voor de sprint. Mooi dat ik het af kan maken. Dat zorgt ook voor vertrouwen in de ploeg, hopelijk gaan we nu als team ook meer winnen. Ik zelf hoop deze vorm nog richting het NK in Philippine door te trekken."