Wonderkids helpen Malen en Dortmund aan eerste zege in poule van Ajax

Baas Formule 1 verwacht in 2022 geen terugkeer in Duitsland

10:43 De Formule 1 keert in 2022 niet terug op Duitse bodem. Dat is de verwachting van Stefano Domenicali, de baas van de Formule 1. ,,Ik heb het gevoel dat de organisaties zelf niet het vertrouwen hebben dat ze een race kunnen organiseren”, zei Domenicali in gesprek met tijdschrift Sport Bild.