Woods wordt in 2021 ploeggenoot van Froome

Eenkhoorn twee jaar langer verbonden aan succesfor­ma­tie van Jum­bo-Vis­ma

13:15 Pascal Eenkhoorn rijdt ook in 2021 en 2022 in het geel en zwarte shirt van Jumbo-Visma. De 23-jarige coureur uit Genemuiden draagt sinds 2018 het tenue van de Nederlandse WorldTour-formatie. Hij won in zijn eerste jaar etappes in de Colorado Classic en de Settimana di Coppi e Bartali.