Worden Frenkie en Mats het nieuwe duo bij Oranje?

Hersen­schud­ding Ocean Ra­ce-zeil­ster Rosalin Kuiper na val uit bed: ‘Zie eruit als piraat Rosie’

In loodzware weersomstandigheden nabij het Zuid-Amerikaanse ijkpunt Kaap Hoorn heeft zeezeilster Rosalin Kuiper (27) zondag een hersenschudding opgelopen. Haar boot, momenteel op kop in de langste etappe in de beroemde Ocean Race, vaart door.