Worden het de latino's of krijgt Neres de kans tegen Chelsea?

Ajax telt af naar het uitduel met Chelsea. De Amsterdammers weten dat een goed resultaat belangrijk is om overwintering in de Champions League in eigen hand te houden.

De belangrijkste les van het eerste duel met Chelsea, twee weken geleden in Amsterdam, was dat Ajax beter aan de bal moet zijn. In de Johan Cruijff Arena gaf de ploeg weinig kansen weg, maar wist het zelf ook nauwelijks gevaar te stichten. ,,De keuzes en daarmee de uitvoering aan de bal moeten beter’’, aldus Erik ten Hag. ,,Met beelden hebben we dit ook laten zien.’’

Vooral de aanvoer vanuit het controlerende blok met Edson Alvarez en Lisandro Martinez kon beter. De vraag is dan ook of Ten Hag vanavond op Stamford Bridge weer met dit Latino blok start. Ze vormen dit seizoen in de Champions League wel de vaste variant van Ajax, waarmee onder meer Lille en Valencia met 3-0 aan de kant werd gezet.

Neres

Een andere optie zou de keuze voor Donny van de Beek zijn als controlerende middenvelder naast Martinez. In dat geval komt er een basisplek vrij voor David Neres, die in de voorbije duels met doelpunten en assists liet zien dat hij zijn goede vorm van vorig seizoen aan het terugvinden is.

Ten Hag wilde gisteren tijdens de persconferentie nog niet aangeven voor welke optie hij kiest, maar dat er wat te kiezen valt, is duidelijk. De trainer kan beschikken over een fitte selectie. ,,We blijven vijftien, zestien spelers hebben die heel dicht bij elkaar zitten. Op een bepaalde positie kan het verschillen. Per wedstrijd of over langere periode. Dat hangt van de ontwikkeling van de spelers af. Dat is een mooi proces om te zien en te begeleiden. Onze kracht is dat we met deze spelers heel variabel kunnen spelen.’’

Chelsea en Ajax trappen vanavond om 21.00 af in Londen. De twee andere clubs in Groep H, Valencia en Lille, spelen op hetzelfde tijdstip in Spanje tegen elkaar.