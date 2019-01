Wordt het PSG of Barça voor De Jong? Arsenal trekt aan Overmars

FC Barcelona blijft trekken aan Frenkie de Jong. Volgens Mundo Deportivo streek gisteren een zware Catalaanse delegatie neer in Amsterdam voor een ontmoeting met de talentvolle Ajacied en zijn zaakwaarnemer Ali Dursun. Barça was vertegenwoordigd door een kwartet, onder wie technisch directeur Eric Abidal, die gisteren aan het einde van de middag werd herkend op Schiphol. Het kwartet wilde De Jong toch weer bewegen na dit seizoen voor Barcelona te kiezen, nadat in december duidelijk werd dat Ajax en Paris Saint-Germain in onderhandeling zijn.



De steenrijke Parijzenaars zitten nog steeds op ‘pole position', weet De Telegraaf. De krant meldt dat een delegatie van PSG gisteren in het Amstel Hotel lang heeft gesproken met het management van Frenkie de Jong, die daar zelf niet bij aanwezig was. Ajax zou liefst 75 miljoen euro voor de middenvelder willen vangen.