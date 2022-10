World Grand Prix: Danny Noppert moet goede voorbeeld Michael van Gerwen volgen

Met video #HéScheids: broertje van FC Twen­te-spe­ler scoort voor Grol, heerlijke assist bij Excelsior’31

ENSCHEDE - Het regionale amateurvoetbal van afgelopen weekeinde zat weer vol met opvallende gebeurtenissen, waaronder een broertje van Daan Rots van FC Twente die het eindstation was van een prachtige aanval van Grol, een heerlijke assist bij Excelsior’31 en Barbaros en Luctor et Emergo zetten samen de scheidsrechter in het zonnetje.

3 oktober