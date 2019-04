World-Tourploegleiders Reef en Boven in wielercafé Ootmarsum

Oldenzaler Reef is al enkele jaren ploegleider bij Team Sunweb van kopman Tom Dumoulin, de winnaar van de Giro d’Italia van 2018. De in Reutum woonachtige Boven, van 1996 tot 2009 profrenner bij Rabobank, hoopt deze zomer met de ploeg de gele trui in de Tour de France te veroveren. Over beide grote rondes, de aanloop en de verwachtingen zullen beide ploegleiders praten tijdens het wielercafé, een initiatief van de Ronde van Overijssel en in samenwerking met onder meer De Twentsche Courant Tubantia.

Rookies

Omdat Ootmarsum een wielerstad bij uitstek is, komen ook routiniers en ‘rookies’ uit de regio op het podium. Aanstormende talenten Rick Pluimers en Lars Boven vertellen over hun weg richting de top. Ook schuiven ‘ontdekkingsreiziger op twee wielen’ Maarten de Jonge en meervoudig Nederlands kampioen veldrijden (bij de masters) Maarten Nijland aan om hun ervaringen en belevenissen uit de koers te delen.

Traditiegetrouw strijkt het wielercafé van de Ronde van Overijssel neer in de plaats die dat jaar de eretitel ‘Dorp van de Ronde’ heeft gekregen. Dit jaar is dat Ootmarsum. Deze wieler- en kunststad neemt een prominente plek in de aanloop naar en tijdens de 67ste editie van de Ronde van Overijssel die op zaterdag 4 mei wordt verreden. Natuurlijk komt deze klassieker veel aan bod in het wielercafé.

Petje op, petje af