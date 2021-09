Wormuth hoopt tegen AZ op eerste ‘succesje’ van het seizoen

Heracles won voor het laatst op zaterdag 1 mei, in een leeg stadion, thuis tegen VVV-Venlo (4-0). Daarna volgden zes competitiewedstrijden (de drie laatste van vorig seizoen en de drie eerste van dit seizoen) zonder zege. Het betekent dat de equipe van Wormuth vooralsnog alleen PEC Zwolle onder zich heeft. Een zege op AZ kan zijn ploeg in deze fase daarom heel goed gebruiken. „Ik ben tevreden met ons spel, maar we hebben onszelf nog niet beloond. Het zou heel fijn zijn als we dat zondag gaan doen”, zegt Wormuth.

Fantastisch middenveld

AZ heeft ook drie competitiewedstrijden gespeeld. De ploeg staat vijftiende met drie punten. „AZ is spelers kwijtgeraakt, maar het is nog steeds een goede ploeg met een fantastisch middenveld. Ze horen zeker bovenin te staan.” De laatste thuiszege van Heracles op AZ (3-2) was op 2 september 2018. Hoe mooi zou het zijn als Heracles de zegeloze competitiestart zondag wegspoelt door na drie jaar opnieuw te winnen van de Alkmaarders? „We hopen het. We hebben inderdaad een succesje nodig en thuis willen we altijd winnen.”

Sierhuis

Bij Heracles ontbreken zondag Kasper Lunding (knieblessure) en de geschorste spits Sinan Bakis. Rohat Agca is ziek, terwijl Giacomo Quagliata terugkeert van een ziekte. Hij is nog niet fit om meteen te spelen. Het meedoen van Marco Rente is volgens Wormuth nog een vraagteken. Wie zondag in de spits staat? „We hebben Kaj Sierhuis natuurlijk niet voor niets gehaald. Hij past perfect in onze speelwijze, is een harde werker en een goalgetter. Aangezien Bakis geschorst is, is de keus voor mij iets makkelijker als trainer om hem direct op te stellen.”