Worst en Iserbyt zegevieren in de Koppenbergcross

Annemarie Worst heeft de Koppenbergcross gewonnen. De veldrijdster finishte vorig jaar nog als tweede in de klassieker onder de veldritten, maar was ditmaal in een sprint sneller dan Lucinda Brand. Yara Kastelijn maakte het Nederlandse podium compleet.

Worst, Brand en Kastelijn begonnen met een voorsprong van 23 seconden op eenzame achtervolgster Denise Betsema aan de vijfde en tevens laatste ronde. Wereldkampioene Ceylin del Carmen Alvarado speelde geen rol van betekenis, de Rotterdamse renster reed lange tijd rond de achtste plek in de rondte.



In de slotronde deelde Worst een prik uit aan Brand, maar draaiden ze samen voor de laatste keer de Koppenberg op. Het draaide op een sprint uit en met wilde rukken wist Worst haar landgenote te verslaan. Brand finishte als tweede op luttele seconden voor Kastelijn, die op tien seconden achterstand als derde binnenkwam. Betsema eindigde als vierde, Alvarado werd zevende. Maar liefst acht Nederlandse rensters finishten in de top-tien. Kastelijn is de nieuwe leidster in de X20-trofee.

Iserbyt wint bij de mannen

Eli Iserbyt heeft bij de mannen voor het tweede jaar op rij de Koppenbergcross gewonnen. De Belg reed de halve veldrit alleen aan de leiding en bleef Lars van der Haar uiteindelijk met groot verschil voor. Toon Aerts maakte met zijn derde plaats het podium compleet. Drie Nederlanders eindigden in de top-tien. Een week voor de Europese kampioenschappen in Rosmalen was Van der Haar tevreden met zijn optreden. ,,Ik wist dat ik goed was, al had ik niet verwacht dat ik hier zou gaan winnen. Eli was vandaag van de buitencategorie. Ik heb vooral mijn eigen wedstrijd gereden”, aldus de 29-jarige Van der Haar.



Bij afwezigheid van Mathieu van der Poel zal Van der Haar de Nederlandse kopman zijn op het EK, waar hij weer te maken krijgt met Iserbyt. ,,Ik wil daar zeker meestrijden om de medailles. Als dat een gouden is, zou dat heel mooi zijn. Maar ik zou al heel tevreden zijn met een podiumplaats.”

Van der Haar miste het publiek langs de kant. ,,In de laatste ronde dacht ik even: rijd ik nu op de dertigste of op de tweede plaats? Je merkt geen verschil. Gelukkig staan er nog wat verzorgers en begeleiders langs de kant, zodat je nog een beetje ‘feeling’ voor de wedstrijd krijgt.”

Mathieu van der Poel en Wout van Aert waren niet van de partij op de Koppenberg. Van der Poel won in 2017 de veldrit, Van Aert zegevierde in 2014, 2015 en 2016.

Volledig scherm Eli Iserbyt. © BELGA