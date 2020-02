Worst neemt klein beetje revanche met zege in veldrit Maldegem

Worst veroverde afgelopen weekeinde zilver op het WK in het Zwitserse Dübendorf en was daar allesbehalve blij mee. Met een boze blik keek ze op het podium toe hoe landgenote Ceylin del Carmen Alvarado de regenboogtrui mocht aantrekken.

De kersverse wereldkampioene ontbrak in Maldegem, zodat Worst vrij spel had in de Parkcross en haar wil kon opleggen aan concurrentie. Europees kampioene Yara Kastelijn haalde de finish niet. Ze ging hard onderuit, werd per brancard afgevoerd en voor onderzoek naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar ploegleider Bart Wellens had Kastelijn zeer waarschijnlijk niets gebroken. ,,Toch vond men dat een verdere controle van haar blessures aan de heup en rug nodig waren. Het was een fikse smak, hopelijk valt alles mee”, zei hij.