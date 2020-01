Worst wint wereldbeker veldrijden na late val Alvarado, dagzege Brand

Na een cross waar maar moeilijk het verschil gemaakt kon worden, bleef in de ultieme slotfase drie vrouwen over: Alvarado, Brand en Worst. Alvarado leek op weg naar dagwinst én de eindzege in de wereldbeker, maar het 21-jarige talent kwam ten val en zag Brand naar de winst in Hoogerheide fietsen, terwijl de 24-jarige Worst de eindzege in de wereldbeker nog wist af te snoepen.



Alvarado moest uiteindelijk genoegen nemen met plek zes in de daguitslag en plek twee in het eindklassement van de wereldbeker, voor Katerina Nash, die derde werd in de eindstand. Achter dagwinnaar Brand en runner-up Worst eindigde de Belgische Sanne Cant als derde in Hoogerheide. Yara Kastelijn werd vierde, Shirin van Anrooij zevende en Inge van de Heijden negende.