Worstelend Ajax heeft genoeg aan droomstart voor eerste Champions League-zege

Door Johan Inan

Kent u die Ajax-spelers die als gevolg van een positieve coronatest niet afreisden naar Denemarken? Een uur voor de aftrap waren ze allemaal in het stadion voor het cruciale Champions League-duel met FC Midtjylland. Het trio Andre Onana, Ryan Gravenberch en Dusan Tadic werd maandagavond al in Denemarken gespot. Maar wat niemand meer verwachtte, was dat zelfs Davy Klaassen en Maarten Stekelenburg op het laatste moment met groen licht afreisden naar Denemarken. De routiniers, die halsoverkop nog naar Denemarken vlogen, moesten zich weer even jeugdvoetballer gevoeld hebben toen ze zich zonder tactische bespreking en hotelovernachting rechtstreeks in de kleedkamer meldden.

Klaassen nam door alle vertraging wel plaats op de bank. Het humeur van de vaste kracht, die maandag positief en dinsdag negatief testte, liet zich raden. Zo beleefde Ajax een krankzinnige aanloop naar een cruciaal Champions League-duel door een rits positieve tests, die waarschijnlijk weer het gevolg waren van restwaarden die nog in het bloed van spelers werden aangetroffen. Voor de Deense autoriteiten aanvankelijk reden om een kwart van de selectie de toegang tot het land te ontzeggen.

Droomstart

Die hele coronasoap leek Ajax na de aftrap nauwelijks te deren, vooral omdat de eerste balcontacten van de later ingevlogen Tadic in goud veranderden. De reservespelers van Ajax zaten nog niet op de tribune of de captain stelde Antony in staat bij de tweede paal zijn eerste Champions League-treffer binnen te schuiven. Toen de Schotse arbiter Bobby Madden Ajax een indirecte vrije trap gaf omdat doelman Mikkel Andersen een terugspeelbal van Paulinho in de handen pakte, vond Tadic een gaatje in de muur op de doellijn. Dat was alweer de 0-2 en Ajax leek toen, tegen een soort VVV in de Champions League, af te stevenen op een simpele en ruime zege.

Volledig scherm © AFP

Maar net als in Bergamo blijkt Ajax daarvoor defensief nog veel te wankel. Ten Hag, die David Neres en man in vorm Lassina Traoré ongedwongen passeerde, zag zijn ploeg net als tegen Atalanta en Fortuna Sittard wederom in de omschakeling zeeën aan ruimte weggeven. Zo kreeg Midtjylland haast vrij baan voor de aansluitingstreffer van Anders Dreyer. Nadat de Denen het hele veld overstaken omdat bijvoorbeeld Ryan Gravenberch geen overtreding maakte, ramde de bij Heerenveen mislukte vleugelspits de 1-2 in de korte hoek.

En dan mocht het voor rust onthutsende Ajax nog van geluk spreken dat Dreyer het vizier niet verder op scherp had staan. Eerst voorkwam Onana zijn gelijkmaker en niet veel later leek de 2-2 in nog vrijere positie alsnog in de maak, ware het niet dat Dreyer de bal dramatisch raakte. Erik Sviatchenko kopte ook nog rakelings naast.

Pover optreden

En Ajax? Nee, de ploeg van Ten Hag wist de bal nauwelijks in de ploeg te houden, laat staan kansen creëren en scoren. Met Klaassen voor Ekkelenkamp leek daar aanvankelijk weinig in te veranderen, maar op het uur trok Ajax het heft weer naar zich toe en verplaatste het spel zich steeds verder naar de helft van Midtjylland. Antony leek halverwege de tweede helft de wedstrijd te beslissen. Na goed voorbereidend werk van Noussair Mazraoui vond de Braziliaan met rechts het gaatje in de verre hoek. De opluchting was groot, net als de teleurstelling toen Madden een minuut later in de Deense vrieskou van de VAR buitenspel ingefluisterd kreeg. Die beslissing bleek terecht en zou Ajax niet meer deren. Ondanks de soap en het povere optreden, deed Ajax door een grote nederlaag van Atalanta, nog uitstekende zaken ook.

