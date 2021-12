Wout van Aert geeft in Boom fietsles bij rentree: ‘Dit had ik totaal niet verwacht’

Op het modderige en kletsnatte parkoers van Boom moest Van Aert, die deze week wat snotterig was, van de derde startrij aan de cross beginnen. De Belgisch kampioen en meervoudig wereldkampioen verzamelde dit seizoen nog geen UCI-punten, dus was genoodzaakt om achter smaakmakers als Eli Iserbyt en Toon Aerts te starten. Van zijn verkoudheid was in de eerste ronde weinig te merken, want al direct schoof hij succesvol op en maakte hij deel uit van de grote, eerste kopgroep. Ook Tom Pidock, die eveneens zijn rentree maakte, zat daarbij.



In de tweede ronde versnelde Van Aert en kon alleen Aerts hem volgen. Nadat Aerts moest lossen, kwam Van Aert alleen te zitten en stond hij die leidende positie niet meer af. Ondanks een valpartij in de slotronde kwam hij met twee minuten voorsprong op Aerts over de streep gereden. Lars van der Haar maakte het podium compleet. klassementsleider Eli Iserbyt uit België werd vierde. Pidcock finishte als zevende.

Volledig scherm Een schuiver in de slotronde. © BELGA

,,Dit had ik totaal niet verwacht”, zei Van Aert over zijn overmacht in de modder van Boom. ,,Ik voelde bij de start wel dat ik goed was en kon snel opschuiven. Ik heb niet gezien dat Toon viel, maar ik merkte wel dat ik opeens een groot gat had. Ik had gedacht samen met Toon het verschil te maken.”



De vermoeidheid speelde een rol bij de val in de voorlaatste ronde, erkende hij. ,,Maar het kwam ook wel een beetje door concentratieverlies.” Volgende week wacht Van Aert in de wereldbekercross van het Italiaanse Val di Sole vrijwel zeker een besneeuwd parcours. ,,Ik ben benieuwd. Ik ben nooit zo’n sneeuwkoning geweest. We gaan het zien.”

Lucinda Brand wint bij de vrouwen

Bij de vrouwen ging de overwinning naar Lucinda Brand. De wereldkampioene uit Rotterdam was in de kou en modder opnieuw een klasse apart. Vorige week was ze ook al de beste in veldritten in Kortrijk (X2O-Trofee) en Besançon (wereldbeker). Dit weekeinde blijft het overigens bij één overwinning want de wereldbekercross van zondag in Antwerpen is afgelast vanwege de coronamaatregelen.

Voor Brand, die uitkomt voor Baloise Trek Lions, was het de vierde zege in vijf wedstrijden om de Superprestige. Ze reed vanaf de derde van vijf ronden alleen op kop. Haar landgenote Inge van der Heijden finishte als tweede. De Texelse Denise Betsema werd derde.

Volledig scherm Lucinda Brand wint de veldrit in Boom. © BELGA

Brand had Van der Heijden na een bliksemstart weg zien rijden, maar de renster van 777 kreeg de wereldkampioene al snel in haar wiel. ,,Ik denk dat ik vandaag een van mijn beste veldritten heb gereden. Normaal ligt dit soort modderparcoursen me niet, maar het gaat steeds beter”, keek Van der Heijden terug. ,,Ik had niet gedacht dat ik het zo lang vol zou houden.”

Na een schuiver reed Brand bij haar weg, maar Betsema kon haar niet meer bedreigen. Brand had geen last meer van de concurrentie en behaalde moeiteloos haar negende overwinning van het seizoen. ,,,Ik wist dat ik na de start even in mijn ritme moest komen. Vooral bij kou duurt dat bij mij even”, vertelde de winnares, die zich niet forceerde. ,,Toen Inge viel ben ik doorgetrokken. Natuurlijk, je gaat niet wachten. Zo kon ik een mooi gaatje slaan.”