Wout van Aert: Ik ben bang dat ik nooit meer de oude zal worden

Afgelopen zomer kwam er abrupt een einde aan de puike Tour van Wout van Aert, die zelfs een rit won. Tijdens de tijdrit in Pau kwam de renner van Jumbo-Visma in aanraking met een dranghek, met een smerige wond in zijn dijbeen als gevolg. ,,Ik had een gapende open wond van 21 centimeter lang”, zegt Van Aert erover in HUMO. ,,Gek genoeg was er eerst nog opluchting. ‘Oef, gelukkig is er geen slagader of zenuw geraakt.’ Maar twee weken later kwam het besef: ik zal opnieuw moeten leren lopen.”



Maar dan kwam er nog een tegenslag: de operatie in Frankrijk was niet goed gebeurd. Een pees die gescheurd was, hing nog los. De Franse artsen waren het vergeten te hechten. ,,Ik had al gehoord dat je nergens beter kunt zijn dan in een Belgisch ziekenhuis, maar er was geen andere optie dan die wond meteen te opereren”, aldus Van Aert. ,,Cru gesteld: ze hebben me daar in Frankrijk gewoon dichtgenaaid, en klaar. Die pees heeft vijf dagen losgehangen. Ik ben gelukkig in België al na vijf dagen opnieuw geopereerd, want als dat een week later was gebeurd, dan was mijn been niet meer te redden. En was er van topsport gewoon geen sprake meer geweest.”