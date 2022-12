Wout van Aert klopt Mathieu van der Poel in Mol, Shirin van Anrooij wint bij de vrouwen

Met videoWout van Aert heeft in het Belgische Mol de Zilvermeercross gewonnen. In de blubber en het zand was de 28-jarige Belg van Jumbo-Visma veel te sterk voor zijn eeuwige rivaal Mathieu van der Poel, die zich na acht van negen rondes gewonnen gaf.

Zijn achterstand was toen nog twaalf seconden, maar liep uiteindelijk nog flink op tot 54 seconden. Van Aert denderde door en deed 58 minuten en 28 seconden over de negen rondes door het veelal mulle zand aan het Zilvermeer bij de Kempense Meren.



Van Aert en Van der Poel reden op het snelle parcours in de vierde ronde weg uit de kopgroep. Het duo versnelde en de Belgische concurrenten Quinten Hermans en Laurens Sweeck en de Brit Pidcock konden niet volgen. In de zevende ronde sloeg Van Aert een gaatje met Van der Poel en nam op de loopstukken steeds meer voorsprong.

Thomas Pidcock, die andere uit de ‘grote drie’ van het veldrijden, werd op 1 minuut en 17 seconden derde in Mol na een gevecht om de laatste podiumplaats met Laurens Sweeck en Quinten Hermans.

Van der Poel versloeg Van Aert eerder in december in de Scheldecross in de wereldbeker. Van Aert won daarna de wereldbekerwedstrijd in Dublin, maar daar ging Van der Poel niet van start.

De cross in Mol was de eerste van tien veldritten in zeventien dagen. Van Aert won de Zilvermeercross eerder al in 2014, 2015 en 2021. Mathieu van der Poel was in 2016 en 2019 de sterkste, in 2017 won zijn broer David.

Volledig scherm Wout van Aert. © BELGA

Volledig scherm © photo: Cor Vos

Shirin van Anrooij wint bij de vrouwen

Veldrijdster Shirin van Anrooij heeft de Zilvermeercross in het Belgische Mol op haar naam geschreven. De 20-jarige wielrenster bleef landgenotes Lucinda Brand en Annemarie Worst voor.

Het is de tweede zege dit seizoen voor Van Anrooij. De renster van Baloise Trek Lions won eerder de wereldbekerwedstrijd op recreatiepark De Beekse Bergen.

Van Anrooij reed al snel alleen aan de leiding in Mol en kwam ook solo over de streep na zes ronden. Ploeggenote Brand kwam binnen op 46 seconden, Worst moest ruim een minuut toegeven.

