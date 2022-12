Wout van Aert klopt zijn rivalen Tom Pidcock en Mathieu van der Poel in Diegem: ‘Dit kan niet gezond zijn’

Met videoMathieu van der Poel heeft de Superprestige in Diegem niet voor de zevende keer op rij kunnen winnen. De Nederlander van Alpecin-Deceuninck moest Wout van Aert en Tom Pidcock in de zevende van acht rondes laten gaan. De Belg was uiteindelijk de sterkste, Pidcock kwam zes seconden later over de finish.

De Superprestige in Diegem werd al snel een strijd tussen de Grote Drie: Mathieu van der Poel, Wout van Aert en wereldkampioen Tom Pidcock. Lang bleven de drie supersterren in het veldrijden bij elkaar, maar in de zevende ronde (na zo'n 50 minuten in hoog tempo) moest Van der Poel de andere twee laten gaan. Dat gat liep al snel op naar tien seconden. Van der Poel kwam uiteindelijk 33 seconden na Van Aert en 25 seconden na Pidcock over de finish. Pidcock leek te gaan sprinten met Van Aert, maar de Belg van Jumbo-Visma wist kort voor het laatste rechte stuk toch nog een gat te slaan en ging alleen juichend naar de finish.



,,Dit kan niet gezond zijn", zei Van Aert twee minuten na de finish in Diegem voor de camera van Sporza. ,,Ja, ik denk dat we vandaag weer hebben laten zien hoe klein de verschillen zijn en hoe mooi deze sport is. Halverwege dacht ik dat Mathieu was gaan vliegen, maar ik kreeg hem toch weer in zicht en begon er toch weer in te geloven. In de laatste twee rondes was het gewoon volle bak gaan. Dat we er alles aan doen om zo scherp aan de start te staan komt zeker door die mooie concurrentie die we met z'n drieën hebben, dat is zeker een extra motivatie", zei Van Aert na zijn derde cross in drie dagen. ,,Morgen een dagje op de bank liggen? Misschien. In ieder geval even uitslapen", besloot Van Aert met een knipoog.

Van der Poel won de laatste zes races in Diegem. De laatste keer dat hier bij kunstlicht werd gereden dateerde al van 29 december 2019. De afgelopen twee jaar ging het wielerfeest in Diegem niet door vanwege corona, maar nu stond het publiek weer rijendik in het noordoosten van Brussel. ,,Wat er misging in de zevende ronde? Ik was gewoon niet goed genoeg. Ik had gewoon niet de benen om het verschil te maken en moest uiteindelijk lossen. Je probeert altijd zo'n wedstrijd te winnen, maar ik had gewoon niet de benen. Het is jammer, maar ook aan deze reeks moest aan einde komen", zei Van der Poel, die zes keer op rij won in Diegem.

Volledig scherm Mathieu van der Poel bij de avondcross in Diegem. © BELGA

Wout van Aert won gisteren ook al de Superprestige in Heusden-Zolder, nadat Van der Poel bij het aantrekken van de sprint uit zijn klikpedaal schoot. Van der Poel won maandag nog op indrukwekkende wijze de wereldbekerwedstrijd in het Belgische Gavere, na een zinderend gevecht Van Aert en wereldkampioen Tom Pidcock. Dat was een revanche voor drie dagen eerder, toen Van Aert in de negen rondes van de Zilvermeercross de langste adem had.

Volledig scherm Wout van Aert. © BELGA

Puck Pieterse wint op indrukwekkende wijze bij de vrouwen

Veldrijdster Puck Pieterse heeft op indrukwekkende wijze de zesde wedstrijd om de Superprestige gewonnen. De 20-jarige Nederlandse reed in het Belgische Diegem weg in de eerste ronde en kwam vervolgens solo over de streep.

Vooraf ging het voornamelijk over de strijd in het klassement tussen de Nederlandse rensters Denise Betsema en Ceylin del Carmen Alvarado. Met nog drie wedstrijden te gaan had Betsema een voorsprong van 1 punt op haar naaste belager, die dinsdag nog in Zolder had gewonnen. Indien Alvarado ook in Diegem zou zegevieren, zou zij de eerste plaats in het klassement overnemen.

Volledig scherm Puck Pieterse. © BELGA

Het was echter Pieterse, die dinsdag niet aan de start stond in Zolder, die meteen in de eerste ronde de leiding in de wedstrijd nam. Ze gleed in een van de eerste bochten van het natte parcours nog even onderuit, maar reed vervolgens iedereen uit het wiel. De renster van Fenix-Deceuninck had na de eerste ronde 16 seconden voorsprong op Shirin van Anrooij, Inge van der Heijden en Alvarado, met Betsema vlak daarachter.

Volledig scherm © BELGA

Pieterse hield de voorsprong een tijd intact, maar zag halverwege de wedstrijd Van Anrooij naderen. De veldrijdster uit Goes kwam tot 7 seconden, maar wist niet aan te sluiten. Betsema viel intussen weg door een probleem met haar klikpedaal, terwijl Alvarado juist opschoof. Op de streep had Pieterse een voorsprong van 30 seconden op Van Anrooij. Alvarado kwam 32 seconden later als derde over de streep.

Pieterse verklaarde na afloop dat de snelle ontsnapping niet echt gepland was. ,,Maar soms heb ik er zoveel zin in, dan start ik snel en heb ik opeens een gat”, zei ze bij Sporza. ,,Ik merkte dat Van Anrooij in de derde ronde dichtbij kwam en ik twijfelde even of ik moest wachten, maar daarna kreeg ik weer een gaatje en heb ik besloten om volle bak door te gaan.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.