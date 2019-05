Wout van Aert rijdt het WK op de weg niet

De reden ligt bij Jumbo-Visma. ,,Het is niet dat we niet willen dat hij die verkenning doet”, klinkt het bij woordvoerder Ard Bierens, ,,maar hij heeft een druk cross- en voorjaarsprogramma achter de rug en is ook net verhuisd. Dus hebben we liever dat hij thuis blijft. Het is geen kwestie dat hij niet mag van de ploeg, maar eerder een kwestie van programmering. Het WK staat niet op zijn programma, dus het parkoers verkennen snijdt geen hout.”



Het WK op de weg wordt eind september verreden, op het moment dat het veldritseizoen al aan de gang is met de wereldbekers in de Verenigde Staten. Al is het ook nog niet helemaal zeker dat Van Aert van de partij zal zijn in die wedstrijden.